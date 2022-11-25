У Беларуси и Сирии есть большой потенциал для наращивания поставок техники и расширения промышленной кооперации. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с премьер-министром Сирии Хусейном Арнусом в расширенном составе.

"Есть серьезные перспективы для наращивания поставок белорусской техники в Сирию. Также у нас есть потенциал для расширения промышленной кооперации, использования мощностей сирийских предприятий для совместного производства востребованной продукции машиностроения", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Сирии развивается на фоне непростых условий экономических санкций в отношении Сирии, разрушения транспортной и социальной инфраструктуры, острого дефицита финансовых средств у сирийского правительства и снижения покупательной способности населения страны. В 2021 году товарооборот Беларуси и Сирии составил $8,2 млн (рост на 41,3% к 2020 году), экспорт - $7,6 млн (рост на 47,9%), импорт - $0,6 млн (рост на 6,1%). Сальдо положительное - $7,0 млн.

В основном Беларусь экспортирует в Сирию специфические товары, сухое молоко, молочную сыворотку, лекарственные средства, тракторы и седельные тягачи, а импортирует оливковое масло, фрукты и овощи, орехи, кофе. Действует также совместная белорусско-сирийская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, заседание которой в последний раз проходило в январе этого года.