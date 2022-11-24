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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ЗАМЕСТИТЬ ВСЮ ЛИНЕЙКУ ЗАПАДНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
11:12 25.11.2022
Беларусь готова заместить всю линейку западной техники в российских регионах. Об этом заявили 24 ноября 2022 года на встрече делегации белорусского правительства с главой Краснодарского края в Сочи.
На переговорах было отмечено, что торговля Беларуси с Южным федеральным округом растет: прибавляют и экспорт, и импорт. Стороны взяли курс на промышленную кооперацию, и результат уже есть: собрано более 200 тракторов. И это лишь один из успешных проектов. По такому же пути союзники планируют двигаться и в производстве комбайнов, зерноуборочной и кормоуборочной техники, а также спецтехники на базе шасси белорусского МАЗа. Такие проекты станут импортозамещающей альтернативой в условиях ухода ряда западных компаний с российского рынка.
«Мы заинтересованы не только осуществлять поставки готовой продукции, но и углубляться, идти в сторону кооперации. Мы видим, что регион активно использует методы поддержки, чтобы стимулировать создание новых предприятий на своей территории. Конечно же, мы здесь находим полное понимание и в этом ключе двигаемся», - отметил замминистра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик.
По итогам прошлого года стороны наторговали на 350 миллионов долларов. А за неполный нынешний уже превзошли этот результат. Обоюдно настроены пойти гораздо дальше, отмечено на встрече.
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