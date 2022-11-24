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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПРЕВЫСИЛ $1,5 МЛРД


10:15 25.11.2022

Товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом по итогам 9 месяцев составил более $1,5 млрд. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик 23 ноября 2022 года на встрече с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым.

"У нас системные встречи, и очень важно, что они всегда дают положительный эффект. В прошлом году товарооборот составил чуть более $1,7 млрд. За 9 месяцев этого года мы перешагнули планку в $1,5 млрд. В эти цифры не весь экспорт с нашей стороны вошел, потому что часть продукции поставляется через товаропроводящую сеть из других регионов", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он отметил, что Беларусь сумела выполнить крупный заказ по поставке в Санкт-Петербург пассажирского транспорта Минского автозавода в количестве 889 единиц.

"Непросто нам дался этот контракт, но с этой работой мы справились, - обратил внимание вице-премьер. - Сейчас мы выполняем еще один большой заказ в рамках подготовки северной столицы России к зимним условиям. Это поставка наших тракторов, техники "АМКОДОР". Мы постараемся с учетом наших договоренностей выполнить и обеспечить своевременную поставку этой продукции".

Кроме того, стороны продолжают работать в рамках проекта по производству лифтов. "Эта тема предусматривает глубокую кооперацию на ваших площадях с расширением зоны для того, чтобы обеспечить как Санкт-Петербург, так и область продукцией, которую производит наша республика", - отметил заместитель главы правительства.

Петр Пархомчик также затронул вопросы продовольственной безопасности.

"Наши аграрии гарантируют выполнение всех поставленных целей и задач", - подчеркнул он.

Заместитель премьер-министра выразил надежду, что во время визита российской делегации стороны более подробно обсудят вопросы, касающиеся планов на 2023 год.

"Уверен, вы нас загрузите примерно на том же уровне, который был в 2022 году. Также запланированы визиты на наши промышленные предприятия. Вы уже побывали на Минском тракторном заводе, проверили, как идут поставки тракторов, которые мы должны завершить к 1 декабря этого года в количестве 900 штук. Завтра в планах посетить "АМКОДОР" и МАЗ", - отметил вице-премьер.

"Мы готовы решать любые поставленные цели и задачи. Заверяю: все, о чем мы с вами договариваемся, у нас под четким контролем", - подытожил Петр Пархомчик.
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