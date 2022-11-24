|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСК НАМЕРЕН СТРОИТЬ В МУРМАНСКЕ И ПОСТАВЛЯТЬ НАПРЯМУЮ ПРОДУКЦИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ
09:18 25.11.2022
Минск намерен строить в Мурманске и поставлять напрямую продукцию машиностроения. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.
Планами поделилась заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич по итогам встречи в рамках Форума стран БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Состоялась встреча с главой администрации Мурманска Юрием Сердечкиным. Минск и Мурманск связывают многолетние побратимские связи и тесное сотрудничество в разных сферах. Мы обсудили вопросы прямых поставок техники ОАО «АМКОДОР», ВКМ Holding, сотрудничества в сфере строительства, в том числе участие белорусских строителей в проектах, реализуемых в Мурманске. Продолжилось обсуждение вопроса об открытии прямого авиасообщения», - рассказала Надежда Лазаревич.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2022
Курсы в банках
на 25.11.2022
Конвертация в банках
на 25.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте