МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНСК НАМЕРЕН СТРОИТЬ В МУРМАНСКЕ И ПОСТАВЛЯТЬ НАПРЯМУЮ ПРОДУКЦИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ

09:18 25.11.2022 Минск намерен строить в Мурманске и поставлять напрямую продукцию машиностроения. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома. Планами поделилась заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич по итогам встречи в рамках Форума стран БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге. «Состоялась встреча с главой администрации Мурманска Юрием Сердечкиным. Минск и Мурманск связывают многолетние побратимские связи и тесное сотрудничество в разных сферах. Мы обсудили вопросы прямых поставок техники ОАО «АМКОДОР», ВКМ Holding, сотрудничества в сфере строительства, в том числе участие белорусских строителей в проектах, реализуемых в Мурманске. Продолжилось обсуждение вопроса об открытии прямого авиасообщения», - рассказала Надежда Лазаревич.