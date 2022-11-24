CЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и первая частная индустриально-логистическая зона Казахстана DAMU подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в ходе визита 24 ноября 2022 года делегации CЗАО «Компания по развитию индустриального парка» в Алматы.

Как сообщает сайт парка, на переговорах стороны обменялись опытом по строительству и эксплуатации производственно-складских помещений, а также инженерно-транспортной инфраструктуры.

DAMU Logistics является оператором сети индустриально-логистических парков и ведущим 3PL оператором всего Центрально-Азиатского региона. Компания управляет порядка 300 тыс. м2 складских помещений класса «А».