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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КАЗАХСТАНОМ
15:47 24.11.2022
CЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и первая частная индустриально-логистическая зона Казахстана DAMU подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в ходе визита 24 ноября 2022 года делегации CЗАО «Компания по развитию индустриального парка» в Алматы.
Как сообщает сайт парка, на переговорах стороны обменялись опытом по строительству и эксплуатации производственно-складских помещений, а также инженерно-транспортной инфраструктуры.
DAMU Logistics является оператором сети индустриально-логистических парков и ведущим 3PL оператором всего Центрально-Азиатского региона. Компания управляет порядка 300 тыс. м2 складских помещений класса «А».
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