Актуальные вопросы по созданию в Таджикистане совместного сборочного производства карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 30-45 тонн обсуждались во время визита в столицу страны Душанбе делегации ОАО «БЕЛАЗ» во главе с генеральным директором компании Сергеем Никифоровичем.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Беларуси, разместить производство по сборке БЕЛАЗов планируется вблизи Душанбе, где имеется хорошая логистика по автодорогам и железнодорожному транспорту. Основные узлы самосвалов будут поставляться из Беларуси по железной дороге с учетом последующего роста уровня локализации производства комплектующих на месте их сборки.

Стороны договорились также, что в ближайшее время специалисты БЕЛАЗа ознакомятся с производственными возможностями, площадями и инфраструктурой предприятия-партнера. В свою очередь таджикские специалисты пройдут обучение на сборочном конвейере БЕЛАЗа в Жодино.

Отметим, что сотрудничество БЕЛАЗа с предприятиями Таджикистана, как, например, участие в строительстве таких объектов, как Сангтудинская, Рогунская ГЭС, в последнее время получило новый импульс к развитию. В октябре текущего года БЕЛАЗ принимал участие в выставке белорусской продукции Made in Belarus в Душанбе, вскоре состоялся визит на белорусское предприятие таджикской делегации во главе с министром промышленности и новых технологий Шерали Кабиром.