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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГАЗОМОТОРНЫЕ АВТОБУСЫ МАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЫСОКУЮ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ


12:39 24.11.2022

Благодаря белорусской пассажирской технике воздух в Санкт-Петербурге стал чище. На этот факт обратил внимание вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков 23 ноября 2022 года во время заседания рабочей группы по вопросам развития промышленной кооперации и продвижения совместных инновационных проектов Беларуси и Санкт-Петербурга.

Кирилл Поляков информировал, что в рамках транспортной реформы в Санкт-Петербурге ОАО «МАЗ» поставило около 900 единиц газомоторных автобусов. Новые газовые автобусы продемонстрировали высокую экологичность и эффективность.

Высокую оценку вице-губернатор Санкт-Петербурга дал и белорусским троллейбусам.

«Особого внимания заслуживает и другой вид белорусского экологичного транспорта — троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Они проезжают около 20 километров без контактной сети, благодаря чему забирают пассажиров из отдаленных районов. Люди очень довольны», – констатировал Кирилл Поляков, которого цитирует пресс-службе Минпрома Беларуси.

К слову, удельный вес белорусских автобусов в подвижном составе городского пассажирского транспорта северной российской столицы достигает 30%, троллейбусов – более 20%.

По оценке заместителя председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина, белорусская пассажирская техника заслужила хорошие рекомендации по многим параметрам: по техническому обслуживанию, экологичности, комфорту и дизайну.
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