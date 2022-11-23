Более 160 представителей бизнеса Беларуси и Польши приняли участие в семинаре, который прошел на площадке БелТПП, а также в онлайн-формате.

Мероприятие организовали, Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Польско-белорусской торгово-промышленной палатой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, спикеры представили актуальную информацию о работе белорусских и польских предприятий в современных условиях, возможности и инструменты развития двусторонних экономических связей, дали ответы на вопросы представителей белорусского и польского бизнеса.

В ходе семинара выступили председатель Польско-белорусской ТПП Казимеж Здуновский, Временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войтеховский, Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Республике Польша Александр Чесновский, заместитель председателя БелТПП Денис Мелешкин, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси Николай Борисевич, представители Польского агентства инвестиций и торговли, Ассоциации польского бизнеса, эксперты юридических, страховых компаний.