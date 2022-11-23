Шестой раунд переговоров по заключению соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций Беларусь и КНР планируют провести в марте 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно информации, обсуждение проекта будущего международного договора состоялось 21-23 ноября 2022 г. в онлайн-формате между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции Китая, с привлечений широкого круга экспертов из других ведомств.

Повестка раунда охватывала разносторонний перечень вопросов, включая особенности торговли услугами, электронную торговлю, условия перемещения физических лиц, вопросы осуществления инвестиций, разрешения споров, основные положения данного и взаимные условия доступа на рынки двух стран.

По итогам работы удалось достичь существенного прогресса по согласованию текста услужно-инвестиционного соглашения и урегулировать принципиальные разногласия.

Стороны договорились в течение декабря-января провести дополнительную техническую работу в целях завершения дискуссии по тексту международного договора, а также интенсифицировать обмен документами, связанными с предоставлением преференциального доступа на рынки услуг и инвестиций.

14 декабря 2020 г. подписано совместное заявление между Беларусью и Китаем, положившее начало переговорам по заключению соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

В соответствии с пунктом 1.3 директивы от 3 декабря 2021 г. № 9 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» поручено завершить переговоры по проекту соглашения в 2023 году. Данный подход также разделяется китайской стороной.