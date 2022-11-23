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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ПРОМКООПЕРАЦИЮ И СОВМЕСТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
10:09 24.11.2022
Протокол заседания рабочей группы по вопросам развития промышленной кооперации и продвижения совместных инновационных проектов Беларуси и Санкт-Петербурга подписан 23 ноября в Минске.
Подписи под документом поставили первый заместитель министра промышленности Беларуси – заместитель руководителя белорусской части рабочей группы Александр Огородников и вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель петербургской части рабочей группы Кирилл Поляков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, стороны договорились проработать вопросы сотрудничества в части производства и локализации высокоэффективной современной техники производства ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ОАО «МТЗ», ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» на территории Санкт-Петербурга.
Отмечена высокая значимость для сторон совместной реализации проектов в сфере городского пассажирского транспорта. Большая партия газовых автобусов МАЗ и троллейбусов Белкоммунмаш уже поставлена в Санкт-Петербург. В настоящее время эти предприятия продолжают реализацию новых контрактов на поставку автобусов и троллейбусов для нужд Санкт-Петербурга.
Перспективным названо взаимодействие в сфере производства медицинского подвижного состава на территории Санкт-Петербурга.
Предусматривается также совместное сотрудничество Санкт-Петербурга и Беларуси в рамках действующих программ по поставкам лифтового оборудования для нового строительства и замены.
Первый заместитель министра промышленности Беларуси в целом дал высокую оценку торгово-экономическому взаимодействию Беларуси и Санкт-Петербурга: по итогам января-сентября 2022 года объем двусторонней торговли предприятий Минпрома с Санкт-Петербургом (без учета поставок продукции белорусских промышленных предприятий в рамках товаропроводящей сети) возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70% и превысил 205 млн долларов. Сальдо торгового баланса сложилось положительным.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга назвал импортозамещение важным направлением двустороннего сотрудничества в условиях внешних вызовов. Делегация северного российского региона в рамках визита планирует посетить МТЗ, МАЗ, Белкоммунмаш, Амкодор и обсудить планы по расширению совместных контактов, возможности создания совместного предприятия на территории Санкт-Петербурга по производству техники, в том числе с применением комплектующих белорусских производителей.
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