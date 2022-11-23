Для сохранения экономических позиций Беларуси и Ирану необходимо объединить усилия. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время официальной встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

"Нам надо объединить усилия на всех участках для сохранения Беларусью и Ираном своих экономических позиций и создать условия для дальнейшего устойчивого развития. Если переходить к конкретным направлениям, одна из основных задач визита нашей делегации - достичь согласия по проекту дорожной карты нашего сотрудничества. Такая задача поставлена президентами стран в ходе встречи в Самарканде. Наши лидеры достигли договоренности утвердить этот документ на уровне президентов после согласования премьер-министром Беларуси и первым вице-президентом Ирана", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, в ходе визита министра иностранных дел Беларуси в октябре в Тегеран иранской стороне были переданы белорусские предложения, чуть ранее были получены иранские предложения.

"Таким образом, сейчас проект этого документа имеет системную и конкретную форму. Там содержится конкретный алгоритм действий по развитию торговли, инвестиционным проектам, активизации контактов между ведомствами стран на всех уровнях", - сообщил премьер-министр.

Роман Головченко подчеркнул, что Беларусь открыта к активному диалогу с Ираном по всем направлениям.

"Сегодня в ходе переговоров в узком и широком составе с моим коллегой первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером мы нашли решения по многим вопросам и достигли серьезных, солидных договоренностей. Правительства, министерства двух стран четко понимают, чем им предстоит заниматься в ближайшее время, в ближайшие месяцы для того, чтобы действительно вывести сотрудничество между двумя странами на тот уровень, которого оно заслуживает", - сказал Роман Головченко.

По его словам, в этом году обе страны существенно нарастили объем сотрудничества по многим направлениям, начиная от товарооборота и заканчивая товарными потоками, грузооборотом.

"Еще необходимо сделать целый ряд шагов, провести ряд мероприятий, заключить ряд документов для того, чтобы мы действительно могли реализовать весь потенциал, который есть у двух стран в области промышленности, науки и технологий", - сообщил премьер-министр.

"Уверен, что совместными усилиями всех стран, которые не приемлют экономического диктата, нелегитимного давления, санкционных ограничений, мы сможем выйти из этой ситуации более крепкими - с более крепкой экономикой, собственными товарами и технологиями, которые мы будем самостоятельно, в партнерстве с нашими друзьями разрабатывать и производить", - акцентировал внимание глава белорусского правительства.

В январе-сентябре 2022 года товарооборот между Беларусью и Ираном вырос до $63,6 млн (рост в 2,9 раза к аналогичному периоду 2021 года), экспорт - до $48,6 млн (в 4,4 раза), импорт - до $15 млн (рост на 41,8%). Сальдо положительное - $33,6 млн.

Официальный визит Романа Головченко в Иран завершился. Во время посещения страны глава белорусского правительства принял участие в белорусско-иранском бизнес-форуме, посетил ряд предприятий, а также поучаствовал в переговорах, по итогам которых были подписаны договоры о сотрудничестве.