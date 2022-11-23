МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

14:55 23.11.2022 Министр экономики Беларуси Александр Червяков и посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн 22 ноября 2022 г. подписали межправительственное соглашение о технико-экономической помощи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, соглашением предусмотрено выделение технико-экономической помощи правительства КНР на поддержку реализации приоритетных проектов технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта». Заключение межправительственного соглашения обеспечивает выполнение договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином по данным спортивным объектам, достигнутых 15 сентября 2022 г. в ходе переговоров в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.