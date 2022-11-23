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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
14:55 23.11.2022
Министр экономики Беларуси Александр Червяков и посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн 22 ноября 2022 г. подписали межправительственное соглашение о технико-экономической помощи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, соглашением предусмотрено выделение технико-экономической помощи правительства КНР на поддержку реализации приоритетных проектов технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта».
Заключение межправительственного соглашения обеспечивает выполнение договоренностей между Лукашенко и Си Цзиньпином по данным спортивным объектам, достигнутых 15 сентября 2022 г. в ходе переговоров в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.
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