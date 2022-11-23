Администрация СЭЗ "Гомель-Ратон" примет участие в Международном форуме-выставке "Российский промышленник", который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря 2022 года.

Как сообщает сайт СЭЗ, главная тема форума в этом году - «Новый облик российской промышленности в меняющемся мире: импортозамещение, модернизация, кадры».

"Российский промышленник" – это федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, средним и малым бизнесом о повестке развития в современных условиях.

Организаторами форума являются Российский союз промышленников и предпринимателей, Минпромторг России и правительство Санкт-Петербурга.