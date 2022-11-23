|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ "ГОМЕЛЬ-РАТОН" ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
13:05 23.11.2022
Администрация СЭЗ "Гомель-Ратон" примет участие в Международном форуме-выставке "Российский промышленник", который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря 2022 года.
Как сообщает сайт СЭЗ, главная тема форума в этом году - «Новый облик российской промышленности в меняющемся мире: импортозамещение, модернизация, кадры».
"Российский промышленник" – это федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, средним и малым бизнесом о повестке развития в современных условиях.
Организаторами форума являются Российский союз промышленников и предпринимателей, Минпромторг России и правительство Санкт-Петербурга.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
Курсы в банках
на 23.11.2022
Конвертация в банках
на 23.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте