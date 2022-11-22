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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СИРИЯ ПОДПИШУТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СИСТЕМЕ СОДЕЙСТВИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ
11:57 23.11.2022
Указом № 409 от 21 ноября 2022 г. одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Сирийской Арабской Республики о системе содействия взаимной торговле в качестве основы для проведения переговоров.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения с разрешением при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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