МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УДМУРТИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

10:59 23.11.2022 Администрация индустриального парка «Великий камень» и автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Удмуртской Республики» 22 ноября 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает сайт парка, документом предусмотрено взаимодействие в области привлечения инвесторов, содействие предприятиям в развитии промышленной кооперации, проведение совместных бизнес-форумов и круглых столов. Стороны также подписали план мероприятий по реализации соглашения на 2023-2024 годы. Делегация Удмуртии посетила инновационный центр в индустриальном парке, где ознакомилась с историей и развитием проекта, особенностями налогового и правового режимов, деятельностью резидентов «Великого камня».