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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УДМУРТИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:59 23.11.2022
Администрация индустриального парка «Великий камень» и автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Удмуртской Республики» 22 ноября 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает сайт парка, документом предусмотрено взаимодействие в области привлечения инвесторов, содействие предприятиям в развитии промышленной кооперации, проведение совместных бизнес-форумов и круглых столов.
Стороны также подписали план мероприятий по реализации соглашения на 2023-2024 годы.
Делегация Удмуртии посетила инновационный центр в индустриальном парке, где ознакомилась с историей и развитием проекта, особенностями налогового и правового режимов, деятельностью резидентов «Великого камня».
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