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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ЛЕКАРСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА КУБЕ
10:13 23.11.2022
На Кубе зарегистрировали первые лекарственные препараты белорусского производства.
«В результате долгосрочной совместной работы между УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» и CECMED в Республике Куба зарегистрированы первые белорусские лекарства», говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
На сегодня речь идет о лекарственных препаратах производства УП «Минскинтеркапс».
Кроме того, между Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении и Центром государственного контроля медикаментов, оборудования и медицинских приборов Республики Куба (CECMED) подписано соглашение о проведении межлабораторных сличений.
«Выполнение этого документа будет способствовать повышению уровня доверия между испытательными лабораториями Беларуси и Кубы, повышению квалификации специалистов в области лабораторных исследований, содействовать гармонизации требований к контролю качества лекарственных средств и, как следствие, повысит эффективность и безопасность лекарственных средств для пациентов наших стран», - отметили в пресс-службе Минздрава.
На Кубе с официальным визитом сейчас находится делегация представителей системы здравоохранения Беларуси. В делегацию вошли представители Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Белорусской медицинской академии последипломного образования, Управляющей компании холдинга «Белфармпром».
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