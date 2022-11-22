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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КРУПНЫЙ КИТАЙСКИЙ ИМПОРТЕР МЯСА И МОРЕПРОДУКТОВ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БУТБ


09:19 23.11.2022

Крупная китайская торговая компания (Chongqing Guozhan Industrial Co., Ltd.) с центральным офисом в Чунцине, специализирующаяся на поставках мяса крупного рогатого скота, курятины и морепродуктов в южные провинции Китая, выразила заинтересованность в аккредитации на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) для участия в торгах сельхозпродукцией. На биржевой площадке китайский импортер планирует закупать замороженную говядину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, переговоры о сотрудничестве состоялись в рамках видеоконференции, организованной китайским филиалом Института БРИКС по изучению сетей будущего.

По словам представителя Chongqing Guozhan Industrial г-жи Чэнь Цин, ее компания имеет разветвленную сеть поставщиков по всему миру, в том числе и в Беларуси, однако в период пандемии все взаимоотношения были поставлены на паузу. Используя торговую платформу БУТБ, на которой представлены ведущие отечественные поставщики мяса и мясной продукции, китайская компания намерена установить новые деловые контакты и возобновить закупки замороженной говядины в Беларуси.

Крупный китайский импортер мяса и морепродуктов заинтересован в сотрудничестве с БУТБ

«За последние годы продукция белорусского производства завоевала популярность на рынке Китая и пользуется высоким спросом у китайских потребителей. Поэтому каких-либо проблем со сбытом мы точно не ожидаем. При этом, помимо офиса и оптовых точек продаж в Чунцине, у нас есть представительства в других провинциях Китая, что позволит нам обеспечить максимально широкую географию реализации приобретенного на бирже мяса», - считает г-жа Чэнь Цин.

В свою очередь первый заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило сообщил о готовности биржи оказать содействие китайской компании-импортеру по выходу на белорусский рынок, подчеркнув, что в текущем году биржевая площадка стала особенно востребована у белорусских сельхозпроизводителей, желающих диверсифицировать свои экспортные поставки.

«В настоящее время мы наблюдаем заметный рост поставок белорусской сельхозпродукции в Китай с применением механизма биржевых торгов. Прежде всего это касается таких „ходовых“ позиций, как рапсовое масло, сухое молоко и кожевенный полуфабрикат. К сожалению, мясо в этом году китайские компании на бирже не покупали, и в основном оно реализовывалось в Российскую Федерацию. Сумма сделок за 10 месяцев составила 5,6 млн USD. Тем не менее я уверен, что аккредитованные на нашей площадке фермерские хозяйства и СПК будут также заинтересованы в экспорте своей продукции в Китай. От вас требуется лишь стать клиентом биржи и разместить заявку на покупку», - отметил Алексей Мацевило.
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