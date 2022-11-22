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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД УЧАСТВУЕТ В XXXI ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КСТП В МОСКВЕ
17:09 22.11.2022
Делегация Белорусской железной дороги во главе с первым заместителем начальника дороги Петром Дулубом участвует в XXXI Пленарном заседании Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), которое проходит 22-23 ноября 2022 года в Москве (Российская Федерация) в гибридном формате (часть делегаций принимает участие в мероприятии в формате видеоконференции).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе заседания его участникам предстоит обсудить меры по повышению эффективности и конкурентоспособности контейнерных перевозок по железнодорожным и мультимодальным маршрутам международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», развитию портовой инфраструктуры для обеспечения бесперебойной организации мультимодальных перевозок в евро-азиатском сообщении, внедрению новых цифровых решений в сфере международных перевозок грузов, продвижению трансъевразийских маршрутов как «зеленых» транспортных коридоров, упрощению трансграничных операций и процедур.
Кроме того, в повестку включены вопросы, связанные с анализом конъюнктуры транспортного рынка и формированием грузовой базы трансъевразийских железнодорожных и интермодальных перевозок, продвижением трансъевразийских контейнерных сервисов на международном рынке транспортных услуг.
Также в ходе XXXI пленарного заседания будет принята Хартия будущего КСТП, в которой представлены видение, цели и задачи Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.
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