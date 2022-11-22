В Минсельхозпроде в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Сахалинской областью Российской Федерации под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло и заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, стороны рассмотрели ход выполнения плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Сахалинской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Достигли договоренности об увеличении взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, техники и оборудования, а также по сотрудничеству в сфере мелиорации.

По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Сахалинской областью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,7 раза. Увеличились как экспортные поставки, так и ввоз продукции из российского региона.