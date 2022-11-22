Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в вебинаре рабочей группы ИНТОСАИ по экологическому аудиту (WGEA) на тему «Аудиты оценки климатических изменений и финансирования».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, участники мероприятия обсудили деятельность WGEA в области климатических изменений, взаимосвязь и взаимозависимость биоразнообразия и климата, а также консолидацию климатических данных. Также были рассмотрены вопросы оказания содействия высшим органам аудита (ВОА) в разработке критериев аудита в сфере климатического финансирования.

Финансирование борьбы с изменением климата – одна из ключевых тем, обсуждаемых на различных уровнях. Также в этой работе принимают участие ВОА посредством проведения аудитов в сфере финансирования климатических изменений. Кроме того, высшие органы аудита должны обеспечивать надзор в целях оказания содействия своим правительствам и гражданам в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагировании на них. Это положение включено в Декларацию, принятую на XXIV Конгрессе ИНТОСАИ, который состоялся в середине ноября 2022 года в Бразилии.

Участники вебинара ознакомились с рядом инициатив и исследовательских проектов, руководств, разработанных для целей оценки финансирования деятельности, связанной с изменением климата, смягчением его последствий и адаптационными мерами.

В частности, в рамках плана работы рабочей группы ИНТОСАИ по экологическому аудиту на 2020-2022 годы ВОА США представил исследовательский проект по подходам к аудиту климатического финансирования. Основная цель исследования – оказание содействия ВОА по определению критериев (показателей), которые используются для оценки прогресса в деле эффективного достижения Цели устойчивого развития (ЦУР) 13 при планировании и проведении аудитов финансирования деятельности, связанной с изменением климата.

Деятельность Рабочей группы ИНТОСАИ по аудиту в сфере защиты окружающей среды направлена на поощрение использования аудиторских полномочий и методов аудита в области защиты окружающей среды и устойчивого развития ВОА. WGEA оказывает содействие ВОА в улучшении понимания различных вопросов, связанных с экологическим аудитом, содействует обмену информацией и опытом между ВОА и публикует руководства и другие информационные материалы для дальнейшего использования. Комитет государственного контроля Беларуси является членом WGEA.