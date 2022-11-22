МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИТ ИРАН И СИРИЮ

10:02 22.11.2022 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко с официальным визитом посетит Иран и Сирию. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. «Программой предусмотрены переговоры с руководством стран, участие в белорусско-иранском бизнес-форуме, а также посещение ряда предприятий», - говорится в сообщении. Кроме того, Роман Головченко 24 ноября с рабочим визитом посетит Сочи, где встретится с главой Краснодарского края.