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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИТ ИРАН И СИРИЮ
10:02 22.11.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко с официальным визитом посетит Иран и Сирию. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
«Программой предусмотрены переговоры с руководством стран, участие в белорусско-иранском бизнес-форуме, а также посещение ряда предприятий», - говорится в сообщении.
Кроме того, Роман Головченко 24 ноября с рабочим визитом посетит Сочи, где встретится с главой Краснодарского края.
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