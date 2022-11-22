Подписан план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Удмуртской Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

Документ подписали председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, план включает в себя 38 пунктов и охватывает вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, здравоохранении, образовании и науке, культуре и иных сферах.

Документ предусматривает развитие и оптимизацию товаропроводящей сети, участие белорусских производителей грузовой, сельскохозяйственной, лесной-дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования в реализации программ по обновлению материально-технической базы предприятий Удмуртской Республики, сотрудничество в сфере агропромышленного производства и расширение номенклатуры поставок строительных материалов белорусского производства.