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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УДМУРТИЯ ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2025 ГОДА
09:06 22.11.2022
Подписан план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Удмуртской Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.
Документ подписали председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич и глава Удмуртии Александр Бречалов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, план включает в себя 38 пунктов и охватывает вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, здравоохранении, образовании и науке, культуре и иных сферах.
Документ предусматривает развитие и оптимизацию товаропроводящей сети, участие белорусских производителей грузовой, сельскохозяйственной, лесной-дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования в реализации программ по обновлению материально-технической базы предприятий Удмуртской Республики, сотрудничество в сфере агропромышленного производства и расширение номенклатуры поставок строительных материалов белорусского производства.
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