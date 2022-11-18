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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2024 ГОДА
18:26 18.11.2022
План мероприятий к соглашению между правительствами Беларуси и Ульяновской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и глава Ульяновской области Алексей Русских по итогам заседания рабочей группы.
Как сообщает Telegram-канал Минского горисполкома, документ предусматривает более 50 пунктов по таким направлениям, как промышленность, строительство, здравоохранение, информационные технологии и инновации, физическая культура и спорт.
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