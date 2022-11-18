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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И АЛЬЯНС ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ СОВЕТНИКОВ КИТАЯ ОПРЕДЕЛИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


15:42 18.11.2022

Содействие развитию белорусско-китайской биржевой торговли продукцией деревообработки и сельского хозяйства, а также взаимодействие в сфере импортозамещения определены в качестве приоритетных направлений сотрудничества между Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и Альянсом экономических и коммерческих советников Китая (ECCAC).

Обсуждение перспектив совместной работы по данным направлениям состоялось в рамках визита делегации ECCAC в центральный офис БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, наибольший интерес у китайской стороны вызвали возможности участия в биржевых торгах пиломатериалами, рапсовым маслом и дубленым полуфабрикатом «вет-блю». По словам заместителя генерального директора департамента внешнеэкономической деятельности ECCAC Яли Фэна, данные товары пользуются высоким спросом в Китае и активно импортируются из других стран, поэтому продукция белорусских производителей будет, несомненно, востребована.

«В первую очередь нас интересуют такие высоколиквидные товарные позиции, как пиломатериалы, рапсовое масло и кожа «вет-блю». Несмотря на то что в текущем году импорт этой продукции существенно снизился на фоне замедления темпов роста китайской экономики и нарушения глобальных цепочек поставок, уже сейчас можно наблюдать постепенное восстановление объемов потребления. Это значит, что в ближайшей перспективе уровень спроса будет повышаться, в том числе на товары белорусского производства, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке Китая», – считает Яли Фэн.

Представитель ECCAC также отметил значительный потенциал площадки импортозамещения БУТБ, которая с учетом ее функциональных возможностей и постоянно расширяющегося круга пользователей может стать одним из основных каналов продаж китайских товаров на рынке Республики Беларусь.

«Начать целесообразно с поставок промышленного оборудования, запчастей, электроаппаратуры и спецодежды, то есть товаров, которые занимают значительную долю в структуре сделок на вашей площадке и будут точно пользоваться спросом. В дальнейшем, исходя из потребностей белорусских участников торгов, можно будет постепенно вводить новые товарные позиции, а широкая сеть деловых контактов позволит нам привлечь производителей практически любой востребованной в Беларуси продукции», – заверил представитель ECCAC.

За январь-октябрь 2022 г. китайские компании приобрели на торгах БУТБ белорусскую продукцию на $19,5 млн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная масса сделок пришлась на пиломатериалы хвойных пород, нерафинированное рапсовое масло и сухое обезжиренное молоко.
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