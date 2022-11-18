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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «БРЕСТ» НАЛАЖИВАЕТ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ С КИТАЙСКИМ БИЗНЕСОМ
13:08 18.11.2022
В целях налаживания партнерских связей с деловыми кругами Китайской Народной Республики 17 ноября состоялись онлайн-переговоры между представителями администрации СЭЗ «Брест» и Совета по содействию международной торговле провинции Хенань.
Как сообщает сайт СЭЗ, участники переговоров ознакомили друг друга с целями и задачами своих организаций, презентовали инвестиционные возможности, обменялись мнениями по вопросам налаживания сотрудничества и оказания содействия в развитии деловых отношений между субъектами хозяйствования.
Китайской стороне направлены презентационные материалы о деятельности СЭЗ «Брест», ее инвестиционном потенциале, преференциальном режиме, успешных примерах реализации бизнес-проектов с участием китайского капитала.
Кроме того, в адрес китайских партнеров передан список резидентов СЭЗ, заинтересованных в налаживании кооперационных связей с китайскими предприятиями по различным направлениям.
Ожидается, что полученные материалы будут представлены руководству Совета по содействию международной торговле провинции Хенань для установления партнерских отношений с администраций СЭЗ «Брест».
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