В целях налаживания партнерских связей с деловыми кругами Китайской Народной Республики 17 ноября состоялись онлайн-переговоры между представителями администрации СЭЗ «Брест» и Совета по содействию международной торговле провинции Хенань.

Как сообщает сайт СЭЗ, участники переговоров ознакомили друг друга с целями и задачами своих организаций, презентовали инвестиционные возможности, обменялись мнениями по вопросам налаживания сотрудничества и оказания содействия в развитии деловых отношений между субъектами хозяйствования.

Китайской стороне направлены презентационные материалы о деятельности СЭЗ «Брест», ее инвестиционном потенциале, преференциальном режиме, успешных примерах реализации бизнес-проектов с участием китайского капитала.

Кроме того, в адрес китайских партнеров передан список резидентов СЭЗ, заинтересованных в налаживании кооперационных связей с китайскими предприятиями по различным направлениям.

Ожидается, что полученные материалы будут представлены руководству Совета по содействию международной торговле провинции Хенань для установления партнерских отношений с администраций СЭЗ «Брест».