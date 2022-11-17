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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ОРГАНИЗУЕТ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПАКИСТАНА


11:26 18.11.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) окажет содействие производителям мебели из Пакистана, заинтересованным в закупке пиломатериалов в Республике Беларусь. С таким предложением выступил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий в ходе встречи с делегацией пакистанских деловых кругов, состоявшейся в Белорусской торгово-промышленной палате.

«Мы готовы индивидуально проработать каждую заявку на покупку и обеспечить присутствие на торгах производителей пилопродукции с нужными пакистанскому импортеру характеристиками: сортом, диаметром, влажностью. Более того, в случае заключения сделки биржа проследит за ее надлежащим исполнением и при необходимости поможет с организацией логистики. Азиатский рынок является одним из приоритетных экспортных направлений для белорусской деревообрабатывающей отрасли, поэтому сотрудничество с Пакистаном в данной сфере – это не просто имиджевый проект, а реальная возможность увеличить товарооборот между нашими странами», – подчеркнул представитель БУТБ во время презентации потенциала биржевой площадки.

При этом, по словам Александра Башлия, определенные шаги по активизации биржевой торговли Беларуси и Пакистана уже сделаны. В частности, в текущем году на БУТБ аккредитовалась первая компания-брокер из этой страны, а благодаря усилиям посольства Исламской Республики Пакистан центральный офис биржи в составе бизнес-делегации посетили порядка 70 представителей пакистанского делового сообщества.

«Помимо пиломатериалов, достаточно перспективным товарным направлением является продукция химии и нефтехимии. Например, высоким спросом в Пакистане пользуется белорусское акриловое волокно, которое с недавнего времени регулярно поставляется на этот рынок через нашу торговую платформу. Объемы сделок пока не очень большие, поэтому расширение круга пакистанских покупателей – задача первостепенной важности», – отметил Александр Башлий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках бизнес-встречи также прошли переговоры с руководством Федерации торгово-промышленных палат Пакистана. Достигнута договоренность об организации совместной работы по информированию пакистанских предприятий малого и среднего бизнеса о возможностях участия в торгах на площадке БУТБ.
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