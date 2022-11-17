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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МИНСК» И ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:25 18.11.2022
В рамках проходящего 17-18 ноября визита в Беларусь делегации Псковской области на деловой площадке администрации СЭЗ «Минск» состоялся круглый стол.
Глава свободной экономической зоны Анатолий Бубен представил участникам возможности и потенциал СЭЗ. Администрация СЭЗ «Минск» и центр «Мой бизнес» Псковской области также подписали соглашение о сотрудничестве.
«Мы укрепляем связи с Российской Федерацией. Подписание данного соглашения станет толчком для дальнейшего сотрудничества, принятия конкретных решений и действий по привлечению российских инвесторов. Кроме того, до конца года мы планируем зарегистрировать в СЭЗ «Минск» новых резидентов, с которыми сегодня ведем переговоры», - отметил Анатолий Бубен.
Как сообщает сайт СЭЗ, российская делегация также посетила международную специализированную продовольственную выставку-ярмарку «Продэкспо».
Во второй день визита члены делегации продолжат знакомство с возможностями свободной экономической зоны «Минск» и посетят производственные площадки резидентов - ОАО «Камволь», ООО «Неро Электроникс» и ООО «ИТЦ Станэксим».
В состав делегации Псковской области входят руководители центра «Мой бизнес», технопарка «Электрополис» и регионального инжинирингового центра Псковской области.
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