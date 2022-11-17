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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ БЕЛАЭС БУДУТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬСЯ В РОССИИ
09:03 18.11.2022
Лукашенко указом № 406 от 17 ноября 2022 года одобрил проект межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом, сообщает его пресс-служба.
Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство энергетики уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Данным проектом международного договора устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов. Проектом соглашения предусмотрены гарантии со стороны Беларуси по приему радиоактивных отходов и готовности инфраструктуры, необходимой для их приема и безопасного обращения с ними.
«Подписание соглашения позволит в результате переработки радиоактивных отходов снизить их объем в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива», - говорится в комментарии.
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