ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ НАЛАДИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИОРДАНИИ


16:14 17.11.2022

БГУ наладит сотрудничество с учреждениями Иордании. Эта тема стала ключевой в повестке официального визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Иорданское Хашимитское Королевство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, совместные образовательные программы в области туризма, международных отношений, права и экономики, подготовку преподавателей арабского языка рассмотрели во время посещения делегации БГУ Иорданского университета. Этот вуз является ведущим и старейшим в Иордании.

Стороны обменялись предложениями и по формам сотрудничества. Взаимный интерес вызвали инициативы по организации гостевых лекций иорданских специалистов в области преподавания арабского языка и культуры, стажировок для преподавателей и студентов-арабистов БГУ. Открыты перспективы в области естественно-научного партнерства. Участие в образовательных практико-ориентированных курсах повышения квалификации, обучение в англоязычных магистерских программах по кибербезопасности, информационным и аэрокосмическим технологиям, как отметили участники встречи, усилит конкурентоспособность иорданских специалистов.

Программа визита в Иорданию включала также переговоры с руководством ряда университетов. Здесь были определены предметные области совместных научных проектов, обсуждена возможность организации стажировок и подготовки публикаций. К слову, Университет прикладных наук Аль-Балки заинтересован в совместных исследованиях в области IT и контрактной разработке электроники, а Технологический университет имени принцессы Сумайи – в реализации совместных проектов дополнительного образования взрослых.

Для продвижения образовательных услуг БГУ белорусская делегация провела переговоры с представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Иордании Набулси Абдель Саламом, представителями Ассоциации выпускников белорусских и советских высших учебных заведений и Культурно-просветительского объединения белорусов в Иордании.

Также на всех площадках иорданских вузов во время визита белорусской делегации работала тематическая экспозиция «Дни открытых дверей БГУ». Здесь представили образовательную и научную деятельность, информацию о специальностях и перспективах обучения в БГУ.

Важным для развития образовательных и культурных связей двух стран стало посещение делегацией БГУ Национальной библиотеки Иордании (НБИ). Книгообмен, электронная доставка документов, создание коллекции по образованию, науке и культуре Беларуси были детально проанализированы во время переговоров. Итогом встречи стала договорённость о подписании в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании между БГУ и НБИ. Этот документ усилит авторитет научных изданий двух стран.

Официальный визит делегации БГУ в Иорданию проходит с 14 по 18 ноября.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2022
валюта курс
EUR 2.4770
USD 2.4166
RUB 3.9968
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4840 +0.007
USD 2.4134 -0.0032
RUB 3.9908 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4750 2.4880
USD 2.4150 2.4240
RUB 3.1000 3.9950
подробнее

Конвертация в банках
на 17.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0230 1.0320
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте