БГУ наладит сотрудничество с учреждениями Иордании. Эта тема стала ключевой в повестке официального визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Иорданское Хашимитское Королевство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, совместные образовательные программы в области туризма, международных отношений, права и экономики, подготовку преподавателей арабского языка рассмотрели во время посещения делегации БГУ Иорданского университета. Этот вуз является ведущим и старейшим в Иордании.

Стороны обменялись предложениями и по формам сотрудничества. Взаимный интерес вызвали инициативы по организации гостевых лекций иорданских специалистов в области преподавания арабского языка и культуры, стажировок для преподавателей и студентов-арабистов БГУ. Открыты перспективы в области естественно-научного партнерства. Участие в образовательных практико-ориентированных курсах повышения квалификации, обучение в англоязычных магистерских программах по кибербезопасности, информационным и аэрокосмическим технологиям, как отметили участники встречи, усилит конкурентоспособность иорданских специалистов.

Программа визита в Иорданию включала также переговоры с руководством ряда университетов. Здесь были определены предметные области совместных научных проектов, обсуждена возможность организации стажировок и подготовки публикаций. К слову, Университет прикладных наук Аль-Балки заинтересован в совместных исследованиях в области IT и контрактной разработке электроники, а Технологический университет имени принцессы Сумайи – в реализации совместных проектов дополнительного образования взрослых.

Для продвижения образовательных услуг БГУ белорусская делегация провела переговоры с представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Иордании Набулси Абдель Саламом, представителями Ассоциации выпускников белорусских и советских высших учебных заведений и Культурно-просветительского объединения белорусов в Иордании.

Также на всех площадках иорданских вузов во время визита белорусской делегации работала тематическая экспозиция «Дни открытых дверей БГУ». Здесь представили образовательную и научную деятельность, информацию о специальностях и перспективах обучения в БГУ.

Важным для развития образовательных и культурных связей двух стран стало посещение делегацией БГУ Национальной библиотеки Иордании (НБИ). Книгообмен, электронная доставка документов, создание коллекции по образованию, науке и культуре Беларуси были детально проанализированы во время переговоров. Итогом встречи стала договорённость о подписании в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании между БГУ и НБИ. Этот документ усилит авторитет научных изданий двух стран.

Официальный визит делегации БГУ в Иорданию проходит с 14 по 18 ноября.