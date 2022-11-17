МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТПП И УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТПП ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

15:14 17.11.2022 Минское отделение белорусской торгово-промышленной палаты и Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома. Согласно информации, в рамках своих компетенций стороны договорились оказывать содействие белорусским и российским организациям и предпринимателям в развитии деловых связей, расширении взаимовыгодного сотрудничества; оказывать содействие в открытии совместных предприятий, информационных центров, других структур; обмениваться коммерческими предложениями по торгово-экономическому взаимодействию. Документ подписали генеральный директор УП «Минское отделение БелТПП» Сергей Набешко и председатель Союза «Ульяновская Торгово-промышленная палата» Александр Якунин.