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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТПП И УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТПП ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:14 17.11.2022
Минское отделение белорусской торгово-промышленной палаты и Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.
Согласно информации, в рамках своих компетенций стороны договорились оказывать содействие белорусским и российским организациям и предпринимателям в развитии деловых связей, расширении взаимовыгодного сотрудничества; оказывать содействие в открытии совместных предприятий, информационных центров, других структур; обмениваться коммерческими предложениями по торгово-экономическому взаимодействию.
Документ подписали генеральный директор УП «Минское отделение БелТПП» Сергей Набешко и председатель Союза «Ульяновская Торгово-промышленная палата» Александр Якунин.
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