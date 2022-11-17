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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛОМ СЭЗ «МОГИЛЕВ»
12:45 17.11.2022
Делегация деловых кругов Рязанской области Российской Федерации посетила администрацию СЭЗ «Могилев».
Как сообщает сайт СЭЗ, в состав делегации вошли руководители более 20 предприятий и организаций региона, работающих в сфере строительства, машиностроения, медицины, пищевой промышленности, IT и иным направлениям.
В ходе встречи были рассмотрены взаимовыгодные направления партнерства регионов и вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества.
Представители делегации Рязанской области ознакомились с деятельностью СЭЗ «Могилев» и ходом реализации инвестиционных проектов, реализуемых при участии российского капитала.
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