Делегация деловых кругов Рязанской области Российской Федерации посетила администрацию СЭЗ «Могилев».

Как сообщает сайт СЭЗ, в состав делегации вошли руководители более 20 предприятий и организаций региона, работающих в сфере строительства, машиностроения, медицины, пищевой промышленности, IT и иным направлениям.

В ходе встречи были рассмотрены взаимовыгодные направления партнерства регионов и вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества.

Представители делегации Рязанской области ознакомились с деятельностью СЭЗ «Могилев» и ходом реализации инвестиционных проектов, реализуемых при участии российского капитала.