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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ООН СОЗДАДУТ ЭКСПЕРТНУЮ ГРУППУ ПО ПОЛЬСКОЙ СТЕНЕ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ
11:52 17.11.2022
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и представители ООН в Беларуси 16 ноября 2022 года договорились создать экспертную группу для продвижения на международных площадках вопросов, связанных с негативными последствиями возведения Польшей пограничной стены в Беловежской Пуще.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды, в ходе встречи с участием министра Андрея Худыка, постоянного координаторп ООН в Беларуси Иоанны Казана-Вишнивецкой и постпреда ПРООН Александры Соловьевой особое внимание было уделено негативным последствиям возведения заградительного сооружения на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Беловежская Пуща".
Утверждается, что забор уже привел к фрагментации уникальных реликтовых лесов, охраняемых местообитаний краснокнижных животных, обеднению генофонда их популяций, нарушению гидрологического режима прилегающих экосистем. Андрей Худык подчеркнул, что в настоящий момент "мы являемся свидетелями нанесения глобального непоправимого ущерба международной экосистеме".
Он акцентировал внимание на необходимости незамедлительной оценки международным сообществом ситуации в Беловежской пуще. Министр проинформировал, что природоохранное ведомство направило многочисленные обращения в международные организации, в том числе в адрес ЮНЕСКО и ЮНЕП.
"Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишнивецкий разделила озабоченность министра Андрея Худыка в связи со складывающейся ситуацией на территории Беловежской пущи. Участники переговоров договорились создать объединенную экспертную группу для продвижения данного вопроса на международных площадках", - сообщили в Минприроды.
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