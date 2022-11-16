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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ XIV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"


10:05 17.11.2022

Минтранс Беларуси принял участие в ключевых мероприятиях XIV Международного форума и выставки "Транспорт России" в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в рамках форума состоялось шестое заседание рабочей группы по реализации союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка Союзного государства.

В мероприятии приняла участие белорусская делегация во главе с первым заместителем транспорта и коммуникаций Алексеем Ляхновичем. Российскую сторону возглавил статс-секретарь – заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев.

Минтрансы Беларуси и России подвели итоги реализации мероприятий союзной программы за 2022 год. Наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в области воздушного, водного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Белорусская делегация также приняла участие в заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта ЕАЭС. Рассмотрены вопросы развития интеграционных процессов, ход реализации «дорожной карты» по реализации скоординированной транспортной политики ЕАЭС на 2021 – 2023 годы и программы поэтапной либерализации каботажных автоперевозок грузов.

Кроме того, делегация белорусского Минтранса приняла участие в заседании Координационного транспортного совещания СНГ. Главная тема встречи – обеспечение стабильной работы транспорта и реализация государствами-членами Содружества совместных мер реагирования на возникающие проблемы.

«В текущем году транспорт наряду с другими отраслями экономики принял на себя дополнительные вызовы, связанные с эскалацией санкционного давления – произошли серьезные изменения в структуре экспортных грузопотоков. Поэтому при проработке логистических схем и беспрепятственном движении грузов возникают определенные трудности, которые нам необходимо решать сообща», – сказал на заседании КТС СНГ Алексей Ляхнович.

По его словам, белорусское государство проводит целенаправленную работу по перенаправлению товарных потоков. Так, между правительствами Беларуси и России подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области перевалки грузов через портовую инфраструктуру России.

Он также подчеркнул, что в сфере автомобильного транспорта необходимо переходить на безразрешительный принцип осуществления международных перевозок грузов. Это не только позитивно скажется на экономиках наших стран, но и позволит сократить стоимость продукции для конечного потребителя.

В рамках «Транспортной недели-2022» первый замминистра транспорта Беларуси провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Казахстана и Армении.
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