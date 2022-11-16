Верховная Рада в среду, 16 ноября, проголосовала за прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Согласно информации, расторжение договора поддержали 304 депутата.

После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным в Украине, будет применяться ставка в 15% вместо льготной 10%.

Украина также освободится от обязательства обмениваться с Беларусью информацией по налоговым вопросам.

Отметим, что соглашение действовало с 1993 года.