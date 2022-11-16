|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА РАСТОРГЛА СОГЛАШЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
09:17 17.11.2022
Верховная Рада в среду, 16 ноября, проголосовала за прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Согласно информации, расторжение договора поддержали 304 депутата.
После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным в Украине, будет применяться ставка в 15% вместо льготной 10%.
Украина также освободится от обязательства обмениваться с Беларусью информацией по налоговым вопросам.
Отметим, что соглашение действовало с 1993 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2022
Курсы в банках
на 17.11.2022
Конвертация в банках
на 17.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте