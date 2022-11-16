На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии одобрен проект соглашения о порядке признания в Евразийском экономическом союзе продукции органической.

Как сообщает ЕЭК, документ пройдет внутригосударственное согласование в государствах Союза до 10 марта 2023 года.

«Соглашение позволит унифицировать в рамках ЕАЭС требования к производству и маркировке органической продукции, что послужит основой для взаимного признания сертификатов соответствия и свободного обращения этой продукции. Доступ всех производителей стран ЕАЭС к общему рынку с более чем 180 млн потребителей станет хорошим стимулом для роста темпов развития органического сектора в ЕАЭС, диверсификации органического производства и углубления переработки органической продукции на основе кооперации сельхозпроизводителей стран Союза», – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Соглашение предусматривает унификацию требований к маркировке органической продукции, реализуемой в государствах-членах, равнозначное использование терминов «органический», «биологический», «экологический» в маркировке продукции, а также размещение единого знака соответствия производства органической продукции на её упаковке.

Разработка проекта документа предусмотрена дорожной картой по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС, утвержденной распоряжением Евразийского межправительственного совета № 16 от 20 августа 2021 года.

Мировой рынок потребления органической продукции в последние десятилетия демонстрирует устойчивый рост. В 2020 году в этой сфере достигнут очередной рекордный уровень – 129 млрд долларов, о чем свидетельствуют данные европейского Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL) по 190 странам.

Более 80% рынка потребления органической продукции сосредоточено в странах Северной Америки (более 57 млрд долларов) и Европы (56 млрд долларов), рынок стран Азии оценивается в 13,5 млрд долларов.