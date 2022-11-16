МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМА» ПРОВЕДЕТ В КАЗАХСТАНЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

15:49 16.11.2022 Начался визит белорусской делегации во главе с председателем концерна «Беллегпрома» Татьяной Лугиной в Казахстан. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, сегодня проходит презентация ведущих предприятий отрасли в посольстве Беларуси в Казахстане. В дальнейшей программе визита проведение переговоров с руководством казахских предприятий легкой промышленности, транспортными, строительными, сельскохозяйственными организациями, крупными торговыми сетями, представителями гостиничного и аптечного бизнеса Республики Казахстан по вопросам поставок продукции предприятий концерна «Беллегпром». В состав делегации – представители компаний «Моготекс», «БПХО», «Оршанский льнокомбинат», «Лента», «Витебские ковры», «Ручайка», «Свiтанак», «Галантэя».