|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМА» ПРОВЕДЕТ В КАЗАХСТАНЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
15:49 16.11.2022
Начался визит белорусской делегации во главе с председателем концерна «Беллегпрома» Татьяной Лугиной в Казахстан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, сегодня проходит презентация ведущих предприятий отрасли в посольстве Беларуси в Казахстане.
В дальнейшей программе визита проведение переговоров с руководством казахских предприятий легкой промышленности, транспортными, строительными, сельскохозяйственными организациями, крупными торговыми сетями, представителями гостиничного и аптечного бизнеса Республики Казахстан по вопросам поставок продукции предприятий концерна «Беллегпром».
В состав делегации – представители компаний «Моготекс», «БПХО», «Оршанский льнокомбинат», «Лента», «Витебские ковры», «Ручайка», «Свiтанак», «Галантэя».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2022
Курсы в банках
на 16.11.2022
Конвертация в банках
на 16.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте