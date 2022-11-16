Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обозначил перспективы сотрудничества во время встречи с главой Челябинской области России Алексеем Текслером.

Во-первых, это производственная кооперация.

"Большой промышленный и технологический потенциал сосредоточен в данном регионе. В частности, у нас есть хорошие проекты по производству на челябинских машиностроительных заводах специальной техники на базе шасси белорусских производителей. Ряд машиностроительных предприятий Челябинской области работают с Минским моторным заводом и используют его двигатели при изготовлении своей продукции. Нам необходимо такие проекты поддерживать и развивать", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Во-вторых, сотрудничество в агропромышленной сфере.

"Несмотря на то, что область исторически развивалась как крупный индустриальный регион, тем не менее сельскохозяйственная отрасль также имеет здесь очень серьезные перспективы. 2022 год был хорошим для челябинских аграриев, был собран один из рекордных урожаев. Нам необходимо усилить взаимодействие в сфере АПК по таким направлениям, как поставки из Беларуси современной сельскохозяйственной техники, ветпрепаратов. Также мы можем предложить наши технологии, опыт и услуги по строительству современных молочно-товарных комплексов", - рассказал премьер-министр.

Еще одно перспективное направление - взаимодействие в строительной сфере.

"Белорусские строительные организации активно и успешно трудятся в целом ряде регионов России - Калужская, Воронежская, Ленинградская, Калининградская, Брянская области. Работы ведутся как по жилому фонду, так и по инфраструктурным и социальным объектам", - отметил Роман Головченко.