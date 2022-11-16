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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАНО МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ БЕЛАРУСИ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА НА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ
14:22 16.11.2022
Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России.
Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси.
В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов.
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