МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОДПИСАНО МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ БЕЛАРУСИ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА НА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

14:22 16.11.2022 Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России. Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Беларуси. В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов.