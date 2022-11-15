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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТПП ПЕРМСКОГО КРАЯ ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РЕГИОНА НА ПЛОЩАДКУ БУТБ


11:29 16.11.2022

О готовности оказывать активное содействие в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края на площадку импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) заявила вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Миронова во время посещения центрального офиса БУТБ в составе делегации деловых кругов данного региона.

По ее мнению, актуальность проблемы импортозамещения для Беларуси и России открывает широкие возможности для взаимодействия между представителями бизнес-сообщества Республики Беларусь и Пермского края, поэтому инструмент, предложенный БУТБ, будет, безусловно, востребован.

«В Пермском крае вопрос импортозамещения стоит достаточно остро, как, впрочем, и в других регионах России. Однако с точки зрения развития частного бизнеса и экономики в целом — это, скорее, положительный момент, нежели отрицательный. Судите сами: на рынке освобождаются перспективные ниши, формируются новые производственные цепочки, появляются стимулы для внедрения передовых технологий и реализации инновационных проектов. Уверена, что аналогичные процессы происходят сейчас и в Беларуси. В этом контексте биржа может выступить в качестве связующего звена между производителями и потребителями товаров, обеспечивая, с одной стороны, дополнительный канал сбыта, а с другой — безопасный механизм закупок. Мне кажется, такой инструмент будет особенно востребован у субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому мы готовы оказать все необходимое содействие по выходу пермского бизнеса на белорусскую торговую платформу, тем более что ряд компаний из нашего региона уже участвует в биржевых торгах, причем довольно успешно», — подчеркнула заместитель руководителя Пермской ТПП.

В этой связи первый заместитель председателя правления БУТБ Эдуард Бельский выступил со встречным предложением об организации комплексного взаимодействия с Пермской ТТП с целью достижения не только роста биржевого товарооборота между Беларусью и Пермским краем, но и реализации транзитного потенциала биржевой площадки.

«Мы крайне заинтересованы в увеличении числа участников торгов из Пермского края и в первую очередь производителей импортозамещающих товаров промышленного назначения, которые пользуются повышенным спросом у белорусских потребителей. Достаточно упомянуть компанию „Полимер“, которая реализует на рынке Беларуси широкий спектр изделий из фторопласта. Из 12 аккредитованных у нас пермских предприятий данная компания лидирует и по количеству, и по объемам совершенных сделок. Так вот нам бы хотелось, чтобы при поддержке ТПП на биржу пришло как можно больше таких же активных участников, как „Полимер“. Мы, в свою очередь, не только предоставим доступ к тысячам потенциальный деловых партнеров из Беларуси, но и откроем „окно“ для экспорта в третьи страны», - отметил Эдуард Бельский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.
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