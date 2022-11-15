Индустриальный парк «Великий камень», Научный город Западного Китая (Чунцин), «Чунцинская инвестиционная группа по развитию высоких технологий и строительству» 15 ноября 2022 года в формате онлайн подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает сайт парка, документ предполагает взаимодействие в привлечении инвестиций, в том числе развития проектов в сфере научных исследований и разработок, электронной коммерции и других областях.

Научный город Западного Китая – зона инновационных технологий, расположенная в городе Чунцин. Он объединяет более 20 промышленных объектов, а также около 30 высших учебных заведений, лаборатории, экспериментальную зону свободной торговли и комплексную бондовую зону.