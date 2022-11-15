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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УКРЕПЛЕНИИ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ С ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
09:08 16.11.2022
Предприятия Министерства промышленности Беларуси заинтересованы в укреплении кооперационных связей с Челябинской областью Российской Федерации. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник 15 ноября 2022 года во время встречи с официальной делегацией этого российского региона во главе с губернатором Алексеем Текслером.
В условиях внешнеэкономических вызовов предприятия Беларуси и России ищут новые направления сотрудничества и сбыта продукции, отметил Александр Рогожник. В этой связи он подчеркнул важность выстраивания эффективных долгосрочных взаимоотношений.
Со своей стороны Алексей Текслер также высказал заинтересованность в развитии торгово-экономических связей регионов, подчеркнув, что тема импортозамещения Беларуси и России сегодня актуальна как никогда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на встрече с участием руководителей крупных промышленных предприятий двух стран шла речь о выстраивании технологических, производственных и логистических цепочек в интересах экономик двух регионов.
В частности, топ-менеджмент предприятий озвучил конкретные предложения по поставкам необходимой техники для предприятий (как готовой техники, так и в рамках реализация кооперационных проектов). Обсуждались вопросы участия белорусских предприятий в техническом перевооружении и модернизации промышленных организаций Челябинской области в рамках программ импортозамещения. Кроме того, высказана готовность и заинтересованность белорусских предприятий станкоинструментальной промышленности в поставках станочного оборудования в рамках программ технического перевооружения и модернизации промышленных предприятий Челябинской области.
ОАО «Могилевлифтмаш» подтвердило готовность обеспечить потребность Челябинской области в лифтовом оборудовании как для новостроек, так и в рамках программ замены лифтов.
Перспективным назван проект организации сборочного производства гусеничной техники «BELARUS 2103» на базе ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинск) с последующей локализацией производства деталей и узлов трансмиссии, ходовой части, отвала и рамы на предприятиях Челябинской области.
Согласно официальной статистике, по итогам января-сентября 2022 года отмечается устойчивая позитивная динамика в работе подведомственных организаций Министерства промышленности Беларуси на рынке Челябинской области. Так, товарооборот предприятий Минпрома с Челябинской областью за 9 месяцев текущего года увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 165 млн долларов, объем экспорта возрос почти на четверть почти до 30 млн долларов.
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