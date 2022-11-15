МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МТЗ ГОТОВ ОРГАНИЗОВАТЬ СБОРКУ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ BELARUS НА БАЗЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

17:11 15.11.2022 МТЗ готов организовать сборку гусеничной техники BELARUS на базе Челябинского тракторного завода. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ». «Тракторы на гусеничном ходу, на наш взгляд, незаслуженно недооцененный вид техники, поэтому несколько лет назад мы решили возродить производство. Сейчас выпуском гусеничной техники в «МТЗ-ХОЛДИНГ» занимается Мозырский машиностроительный завод. Недавно запустили СП в Башкортостане – первые тракторы прошли испытания и получили положительные отзывы. На базе ЧТЗ может быть налажено поэтапное производство до 10 тысяч единиц техники ежегодно», - рассказал гендиректор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.