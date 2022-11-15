|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ГОТОВ ОРГАНИЗОВАТЬ СБОРКУ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕХНИКИ BELARUS НА БАЗЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА
17:11 15.11.2022
МТЗ готов организовать сборку гусеничной техники BELARUS на базе Челябинского тракторного завода. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
«Тракторы на гусеничном ходу, на наш взгляд, незаслуженно недооцененный вид техники, поэтому несколько лет назад мы решили возродить производство. Сейчас выпуском гусеничной техники в «МТЗ-ХОЛДИНГ» занимается Мозырский машиностроительный завод. Недавно запустили СП в Башкортостане – первые тракторы прошли испытания и получили положительные отзывы. На базе ЧТЗ может быть налажено поэтапное производство до 10 тысяч единиц техники ежегодно», - рассказал гендиректор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2022
Курсы в банках
на 15.11.2022
Конвертация в банках
на 15.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте