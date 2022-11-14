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МТЗ ОТКРОЕТ ФИРМЕННУЮ АУДИТОРИЮ В ИНСТИТУТЕ АГРОИНЖЕНЕРИИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
10:10 15.11.2022
Минский тракторный завод откроет фирменную аудиторию BELARUS TRACTORS в Институте агроинженерии Южно-Уральского государственного аграрного университета. Это предусмотрено соглашением, подписанным 14 ноября 2022 года между ОАО «МТЗ» и учебным заведением.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», документ направлен на развитие студенческой научно-исследовательской деятельности, повышение качества образования, подготовку кадров в сфере инженерии в агробизнесе.
Также стороны условились совместно проводить научные исследования и распространять их результаты, а также разрабатывать и реализовывать образовательные программы.
Минский тракторный завод взял на себя обязательство организовать и провести все виды практики студентов и стажировок слушателей, аспирантов.
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