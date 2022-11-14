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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НАРАЩИВАЮТ ОБЪЕМЫ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ


09:21 15.11.2022

Беларусь и Рязанская область наращивают объемы взаимной торговли. Об этом заявила 14 ноября 2022 года заместитель министра экономики Алеся Абраменко в ходе встречи с делегацией Рязанской области РФ во главе с заместителем председателя правительства этого региона Юлией Шваковой.

«За 9 месяцев наш товарооборот вырос в 1,4 раза к январю-сентябрю прошлого года, а белорусский экспорт – в 1,6 раза. Эти успехи обеспечила успешная переориентация отечественных предприятий на дружественную нам Россию. В результате, получена солидная прибавка по поставкам тракторов, грузовиков, электронных интегральных схем, продукции металлургии и продовольствия. Кроме того, продуктивное взаимодействие нашего бизнеса позволило выйти на рынок Рязанской области с товарами, которые ранее туда не поставлялись.

Дальнейшее углубление сотрудничества на основе производственной кооперации и импортозамещения, активизация деловых контактов позволят сохранить эти высокие темпы. Такая работа, безусловно, получит максимальную поддержку с нашей стороны», – отметила Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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