Беларусь и Рязанская область наращивают объемы взаимной торговли. Об этом заявила 14 ноября 2022 года заместитель министра экономики Алеся Абраменко в ходе встречи с делегацией Рязанской области РФ во главе с заместителем председателя правительства этого региона Юлией Шваковой.

«За 9 месяцев наш товарооборот вырос в 1,4 раза к январю-сентябрю прошлого года, а белорусский экспорт – в 1,6 раза. Эти успехи обеспечила успешная переориентация отечественных предприятий на дружественную нам Россию. В результате, получена солидная прибавка по поставкам тракторов, грузовиков, электронных интегральных схем, продукции металлургии и продовольствия. Кроме того, продуктивное взаимодействие нашего бизнеса позволило выйти на рынок Рязанской области с товарами, которые ранее туда не поставлялись.

Дальнейшее углубление сотрудничества на основе производственной кооперации и импортозамещения, активизация деловых контактов позволят сохранить эти высокие темпы. Такая работа, безусловно, получит максимальную поддержку с нашей стороны», – отметила Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.