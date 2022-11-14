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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ПОСТАВИТ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ НЕ МЕНЕЕ 300 ТРАКТОРОВ В 2023 ГОДУ
17:45 14.11.2022
МТЗ поставит в Челябинскую область не менее 300 тракторов в 2023 году. Соответствующее соглашение подписали 14 ноября 2022 года генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и министр сельского хозяйства российского региона Алексей Кобылин.
Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», Минский тракторный завод также обязуется организовать предпродажное, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание и создать склады запасных частей.
Министерство сельского хозяйства Челябинской области, в свою очередь, продолжит оказывать господдержку аграриям через субсидии на возмещение части затрат на приобретаемую технику и создание условий для развития в регионе предпринимательской деятельности в сфере оказания сервисных услуг для обслуживания сельскохозяйственной техники.
Отметим, что доля тракторов BELARUS в парке сельскохозяйственной техники Челябинской области
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