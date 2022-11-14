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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БГУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С УНИВЕРСИТЕТАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ


17:08 14.11.2022

В БГУ обсудили вопросы сотрудничества в сфере науки, образования и академической мобильности с университетами Челябинской области (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, эта повестка стала ключевой на встрече первого заместителя министра образования Беларуси Ирины Старовойтовой, первого проректора БГУ Дмитрия Курловича, проректора по учебной работе и интернационализации образования Константина Козадаева с заместителем министра образования и науки Челябинской области Виталием Литке, проректором по научной деятельности Челябинского государственного университета Игорем Бычковым и и.о. ректора Южно-Уральского университета Александром Вагнером.

Ирина Старовойтова подчеркнула важность стратегического партнерства между вузами Союзного государства и обозначила приоритетные направления взаимодействия. Среди них совместные образовательные программы, проекты и мероприятия в области патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.

Первый проректор Дмитрий Курлович отметил, что БГУ вел активное взаимодействие с Челябинским государственным университетом и Южно-Уральским государственным университетом в области лингвистики, журналистики, филологии и юриспруденции в рамках ранее подписанных договоров, поэтому ведущий белорусский вуз заинтересован в укреплении и расширении сотрудничества в других направлениях.

В свою очередь Виталий Литке рассказал о развитии образовательной и научной среды российского региона и деятельности университетов Челябинской области.

Российская сторона инициировала ряд предложений по сотрудничеству с БГУ в области науки и образования. В частности, речь шла об организации академической мобильности и деятельности по созданию совместных научно-исследовательских проектов, участии белорусских студентов и преподавателей в научно-практических конференциях, форумах и Днях науки Челябинской области.

В ближайшее время озвученные предложения по взаимодействию будут проработаны с целью подготовки Дорожной карты по их реализации.
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