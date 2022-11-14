Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью за 9 месяцев 2022 года вырос на 21% и превысил $380 млн. Это отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области Российской Федерации, которое прошло 14 ноября 2022 года в Минске.

«Причем данный показатель растет из года в год. Белорусский экспорт показывает хорошую динамику в нынешнем году - плюс 40%. В Челябинской области востребована продукция машиностроения, сельского хозяйства. Мы надеемся, что в таком же ключе продолжим нашу работу в дальнейшем», - подчеркнул глава антимонопольного ведомства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе заседания состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, торгово-промышленных палат и бизнес-кругов, установления побратимских связей между городом Саткой и Фрунзенским районом города Минска, а также организации прямого авиасообщения между Минском и Челябинском с учетом экономической целесообразности.

Заседание рабочей группы завершилось подписанием двусторонних документов.

В частности, подписан план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами Беларуси и Челябинской области на 2022-2025 годы.

Кроме того, подписаны соглашение об установлении дружественных отношений между Фрунзенским районом Минска и Саткинским муниципальным районом Челябинской области, а таже договор на поставку лифтового оборудования между ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «Белур».