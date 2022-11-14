ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 21%


16:23 14.11.2022

Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью за 9 месяцев 2022 года вырос на 21% и превысил $380 млн. Это отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Челябинской области Российской Федерации, которое прошло 14 ноября 2022 года в Минске.

«Причем данный показатель растет из года в год. Белорусский экспорт показывает хорошую динамику в нынешнем году - плюс 40%. В Челябинской области востребована продукция машиностроения, сельского хозяйства. Мы надеемся, что в таком же ключе продолжим нашу работу в дальнейшем», - подчеркнул глава антимонопольного ведомства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе заседания состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, торгово-промышленных палат и бизнес-кругов, установления побратимских связей между городом Саткой и Фрунзенским районом города Минска, а также организации прямого авиасообщения между Минском и Челябинском с учетом экономической целесообразности.

Заседание рабочей группы завершилось подписанием двусторонних документов.

В частности, подписан план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами Беларуси и Челябинской области на 2022-2025 годы.

Кроме того, подписаны соглашение об установлении дружественных отношений между Фрунзенским районом Минска и Саткинским муниципальным районом Челябинской области, а таже договор на поставку лифтового оборудования между ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО «Белур».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
валюта курс
EUR 2.4602
USD 2.4268
RUB 4.0206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4740 +0.0138
RUB 4.0070 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4680 2.4800
USD 2.4250 2.4340
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0140 1.0270
EUR/RUB 62.0000 78.0000
USD/RUB 60.4000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте