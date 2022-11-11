Руководство администрации СЭЗ «Гродноинвест» приняло участие в визите делегации Гродненской области в Республику Узбекистан.

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе визита проведены переговоры с деловыми кругами Ташкент о развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с предприятиями-резидентами СЭЗ «Гродноинвест».

В рамках посещения Андижанской области глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков представил руководству и бизнесменам региона возможности СЭЗ для ведения бизнеса и создания производственных предприятий, подробно рассказал о преференциях и условиях деятельности в СЭЗ.

В настоящий момент на территории СЭЗ «Гродноинвест» успешно действует резидент с узбекским капиталом ООО «Европластекс Инвест», который реализует проекты по организации производства хлопковой пряжи и металлоперерабатывающего производства (стальных труб и профилей).