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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ЗА НЕДЕЛЮ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
11:07 14.11.2022
За неделю около 10 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«За минувшие 7 дней в безвизовом порядке в нашу страну прибыло 9198 граждан государств ЕС: 1805 — Латвии, 6516 — Литвы, 877 — Польши», - говорится в сообщении.
Всего же с начала действия безвизового режима в Беларусь въехало 325 942 иностранца: 211 712 граждан Литвы, 23 358 неграждан и 75 994 гражданина Латвии, а также 14 878 граждан Польши.
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