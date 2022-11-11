МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ЗА НЕДЕЛЮ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

11:07 14.11.2022 За неделю около 10 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «За минувшие 7 дней в безвизовом порядке в нашу страну прибыло 9198 граждан государств ЕС: 1805 — Латвии, 6516 — Литвы, 877 — Польши», - говорится в сообщении. Всего же с начала действия безвизового режима в Беларусь въехало 325 942 иностранца: 211 712 граждан Литвы, 23 358 неграждан и 75 994 гражданина Латвии, а также 14 878 граждан Польши.