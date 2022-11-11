Меморандум о намерениях относительно участия Беларуси в XIII международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» в качестве страны-партнера подписали председателем Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Ивент» (организатор выставки) Екатерина Егорычева.

Документ подписан в ходе встречи заместителя министра промышленности Беларуси Дмитрия Харитончика с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексеем Груздевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, на встрече обсуждались общие вопросы подготовки и организации национальной экспозиции Беларуси на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге в 2023 году. Отмечено, что участие в качестве страны-партнера послужит дополнительным стимулом для расширения белорусско-российской промышленно-технологической кооперации.

Выставка «ИННОПРОМ» пройдет 10-13 июля 2023 г. в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На выставке будут представлены актуальные технологии в области автоматизации, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов и других перспективных направлениях промышленности.

В «ИННОПРОМе» ежегодно принимают участие более 600 компаний-экспонентов, выставку посещают порядка 40 тыс. гостей. Деловая программа традиционно включает в себя более 100 мероприятий: круглых столов и дискуссий с участием руководителей компаний ­– ключевых промышленных игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций и профильных государственных институтов.

В 2022 году страной – партнером «ИННОПРОМа» выступил Казахстан, в 2021 году – Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Республика Корея, Япония, Индия, Китай.